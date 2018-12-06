В Харькове Nissan врезался в остановку (ФОТО)

Автомобиль, двигавшийся по главной дороге, подрезала другая легковушка.
Авария произошла около половины шестого вечера 5 декабря на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Fabia не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: