06.12.2018 08:18

В Харькове Nissan врезался в остановку (ФОТО)

Автомобиль, двигавшийся по главной дороге, подрезала другая легковушка.



// Патрульная полиция

Авария произошла около половины шестого вечера 5 декабря на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Fabia не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.