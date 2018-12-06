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06.12.2018  08:18   

В Харькове Nissan врезался в остановку (ФОТО)

Автомобиль, двигавшийся по главной дороге, подрезала другая легковушка.


// Патрульная полиция

Авария произошла около половины шестого вечера 5 декабря на перекрестке улицы Рыбалко и бульвара Богдана Хмельницкого.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Fabia не предоставил преимущества в движении автомобилю Nissan, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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