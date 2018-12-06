Скорая попала в ДТП: пострадала фельдшер

Авария произошла 5 декабря около шести часов вечера на ул. Семиградской, 5.
Участниками ДТП стали легковой автомобиль Chevrolet и карета скорой помощи Peugeot.
Пострадавшую пассажирку (фельдшера) автомобиля БСМП медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Удача ожидает тех, кто живет по формуле: «Сперва подумай, потом сделай». К тому же тайные интриги окружающих могут стать очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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