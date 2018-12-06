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06.12.2018  08:37   

Скорая попала в ДТП: пострадала фельдшер

Авария произошла 5 декабря около шести часов вечера на ул. Семиградской, 5.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали легковой автомобиль Chevrolet и карета скорой помощи Peugeot.

Пострадавшую пассажирку (фельдшера) автомобиля БСМП медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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