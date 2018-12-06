06.12.2018 08:30

Стрельба в Росте на Киевской: раненый охранник застрелил покупателя

Инцидент произошел вечером 5 декабря в супермаркете «Рост» в Киевском районе Харькова.



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Подозреваемый в краже ударил ножом в живот сотрудника Государственной службы охраны, прибывшего на вызов, сообщил Depo.Харкiв информированный источник в правоохранительных органах.



В ответ правоохранитель дважды выстрелил в подозреваемого.



Обоих мужчин госпитализировала скорая. Работник ГСО в сознании. Подозреваемый в краже был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. В больнице он умер.