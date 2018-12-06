Стрельба в Росте на Киевской: раненый охранник застрелил покупателя

Инцидент произошел вечером 5 декабря в супермаркете «Рост» в Киевском районе Харькова.
Подозреваемый в краже ударил ножом в живот сотрудника Государственной службы охраны, прибывшего на вызов, сообщил Depo.Харкiв информированный источник в правоохранительных органах.
В ответ правоохранитель дважды выстрелил в подозреваемого.
Обоих мужчин госпитализировала скорая. Работник ГСО в сознании. Подозреваемый в краже был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. В больнице он умер.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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