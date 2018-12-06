Новые подробности стрельбы в Росте на Киевской: официальная версия (ФОТО)

Полицейский был вынужден применить табельное огнестрельное оружие в ответ.
Напомним, инцидент произошел 5 декабря около 21:30 в супермаркете на улице Шевченко.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, полицейский взвода охраны объектов, находясь на службе в помещении торгового заведения, получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный гражданин отказывается платить за товар.
Сотрудник полиции охраны подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений.
Сотрудник полиции охраны, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, в соответствии со статьей 46 Закона Украины «О Национальной полиции» использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.
Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.
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