06.12.2018 10:50

Прокуратура добилась реального наказания для группы вымогателей

Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры области и отменил приговор первой инстанции, назначив реальные сроки наказания для 4 участников группы, которые грабили и силой вымогали деньги у жителей Лозовского района.



// facebook

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

По обстоятельствам дела, еще в августе 2015 четверо безработных в возрасте от 24 до 36 лет решили разжиться за счет местного фермера. Они вывезли мужчину в лес и, угрожая ножом, потребовали у него 10 тыс. грн. У пострадавшего не оказалось с собой нужной суммы. Тогда злоумышленники дали ему время на поиск денег среди знакомых. Так и не получив средств, вымогатели жестоко избили жертву и увезли мужчину на его собственный ток. Оттуда осужденные забрали ноутбук и телефон потерпевшего.

В тот же день жертвой сообщников стал также случайный рыбак. Увидев возле водоема мужчину, осужденные с угрозами отобрали у него старенький мобильный.

Помимо прочего, один из преступников ранее был причастен к краже. Однажды на парковке супермаркета он увидел открытую машину. Водитель авто спал на переднем сиденье. Вор потихоньку пробрался к транспортному средству и украл оттуда барсетку со 100 тыс. грн.

Все обвиняемые признании виновными по ч. 2 ст. 186 и ч. 2, 3 ст.189 УК Украины (грабеж и вымогательство, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц). Один из них - 32-летний мужчина с непогашенной судимостью - наказан до 6 лет лишения свободы. Другие два получили по 5 лет за решеткой.

30-летний рецидивист, совершившего еще и кражу, причинившую значительный ущерб потерпевшему (ч.3 ст.185 УК Украины), приговорен к 7 годам лишения свободы.