06.12.2018 11:38

НАБУ арестовало злоумышленников, которые не дали «Хартрону» запустить первый украинский спутник

В результате действий злоумышленников Украина осталась не только без спутника и широкополосного интернета, но и без защищенного канала связи для Министерства Обороны.



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В сентябре 2011 года Украина планировала запустить на околоземную орбиту первый собственный спутник связи «Лыбедь». Работать над спутником должен был харьковский «Хартрон».

Назначение национального спутника — это резервирование и дублирование наземной сети связи и передача данных первичной сети связи.

Во-первых, спутник должен был позволить охватить всю территорию страны сетью цифрового телерадиовещания. Ресурс аппарата смогли бы использовать и интернет-провайдеры. Это дает возможность пользоваться широкополосным доступом в Интернет по всей Украине.

Во-вторых, государство должно было получить защищенный канал связи. Сейчас Министерство обороны и Национальный банк, у которых не может не быть государственных тайн, используют спутники других стран. Собственный ретранслятор на орбите – вопрос национальной безопасности, так как защиту телекоммуникаций может гарантировать лишь собственный спутник.

Стоимость спутника в НКАУ оценивали в $254,6 млн. Эту сумму выделил канадский государственный банк ECC. Кредит был выдан госпредприятию «Укркосмос» на 10 лет под государственные гарантии, ставка по нему составит 5,1% годовых.

За два года до погашения кредита НАБУ нашла первых виновных в срыве проекта и объявило 4 декабря 2018 года о подозрении двум лицам, причастным к хищению 8,2 млн долл. «Укркосмоса».

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Один из подозреваемых – бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Это лицо подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем») УК Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины», - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в течение 2011-2017 гг. подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 млн 245 тыс. долл., предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады.

«В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины», - отметили в НАБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Детективы бюро проверяют причастность других лиц к нанесению ущерба ГП «Укркосмос».