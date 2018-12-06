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06.12.2018  12:49   

ДТП за сутки: 69 аварий и более 400 нарушений ПДД (ФОТО)

В результате аварий пострадали 7 человек.


24tv.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 69 ДТП. В результате аварий пострадало 7 человек.

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 423 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст.  130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, нарушения пдд, харьков
 
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