ДТП за сутки: 69 аварий и более 400 нарушений ПДД (ФОТО)

В результате аварий пострадали 7 человек.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 69 ДТП. В результате аварий пострадало 7 человек.
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 423 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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