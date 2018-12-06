06.12.2018 12:49

ДТП за сутки: 69 аварий и более 400 нарушений ПДД (ФОТО)

В результате аварий пострадали 7 человек.



24tv.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 69 ДТП. В результате аварий пострадало 7 человек.



Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 423 постановления за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

