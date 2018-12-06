Провал наркозакладчицы: пойманной на горячем преступнице светит шесть лет тюрьмы

Злоумышленница была задержана с почти полусотней свертков метадона
Как сообщает Прокуратура, Ленинский районный суд. Харькова поддержал ее позицию и признал виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 307 УК Украины) 45-летнюю женщину.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, суд назначил злоумышленницы наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Разоблачили закладчицу в январе 2017 возле Южного вокзала в г.. Харькове.
При задержании у злоумышленницы изъяли 48 полимерных свертков с кристаллическим веществом белого цвета.
После исследования материала эксперты выяснили, что вещество содержит в своем составе метадон и относится к наркотическим средствам, оборот которых ограничен.
В ходе следствия установлено, что женщина привозила наркотики в Харьков и, получая заказ, прятала свертки в так называемых "закладках".
Сейчас приговор не вступил в законную силу, продолжается время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры злоумышленница находится под стражей.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
В Харькове тепло, но сыро. Ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, гололед. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
влажн.:
давл.:
ветер: