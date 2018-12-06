06.12.2018 13:19

Провал наркозакладчицы: пойманной на горячем преступнице светит шесть лет тюрьмы

Злоумышленница была задержана с почти полусотней свертков метадона



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Как сообщает Прокуратура, Ленинский районный суд. Харькова поддержал ее позицию и признал виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 307 УК Украины) 45-летнюю женщину.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, суд назначил злоумышленницы наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Разоблачили закладчицу в январе 2017 возле Южного вокзала в г.. Харькове.

При задержании у злоумышленницы изъяли 48 полимерных свертков с кристаллическим веществом белого цвета.

После исследования материала эксперты выяснили, что вещество содержит в своем составе метадон и относится к наркотическим средствам, оборот которых ограничен.



В ходе следствия установлено, что женщина привозила наркотики в Харьков и, получая заказ, прятала свертки в так называемых "закладках".



Сейчас приговор не вступил в законную силу, продолжается время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры злоумышленница находится под стражей.