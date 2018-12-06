06.12.2018 13:56

За ночь в Немышлянском районе сгорели два автомобиля (ФОТО)

Причины обоих пожаров устанавливаются.



// ГСЧС

Сразу после часа ночи пожарным сообщили о горящем автомобиле в поселке Кулиничи: во дворе двухэтажного жилого дома на ул. Юбилейной, 13 горел «Hyundai Elantra».



Когда отделение ГСЧСников прибыло на место, в автомобиле горел моторный отсек и часть салона. Площадь пожара составляла около 3 кв.м.

В течение 20 минут пожарные укротили огонь и к двум часам ночи полностью его потушили.



В 3:43 два оперативных отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части отправились на тушение пожара, возникшего на частном дворе на ул. Краснодарской, 151. Там горел легковой автомобиль «Mazda Premacy» на площади 4 кв.м.

Огонь полностью успел охватить его салон и моторный отсек. С помощью пены спасатели локализовали возгорание в 4:11, спасая еще 1 авто - «Mazda 3». Под воздействием высокой температуры у Mazda оплавилась часть бампера.



Окончательно огонь укрощен в 4:21.