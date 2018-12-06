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06.12.2018  14:59   

Лобовое столкновение автомобиля Госслужбы охраны на окружной: пострадали полицейские (ВИДЕО)

6 декабря около 5:20 на окружной столкнулись микроавтобус Renaul Traffic и легковушка Renault Duster, принадлежащая Госслужбе охраны.


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В ДТП попал служебный автомобиль Мариупольского отдела Управления полиции охраны в Донецкой области, сообщили в пресс-службе полиции охраны.

Экипаж автомобиля осуществлял сопровождение груза, согласно договорных отношений.

Перед грузовиком, который сопровождал наряд полиции охраны, внезапно затормозила машина «Жигули». Водитель грузовика также начал тормозить. Чтобы избежать столкновения, тормозить начал и водитель автомобиля сопровождения, который двигался за грузовиком со сткоростью 40-50 км/ч.

В связи с гололедом на дороге, во время торможения, полицейское авто занесло на встречную полосу, где в это время ехал автомобиль Renault Trafik. Произошло столкновение в правый бок служебного автомобиля.

В результате ДТП двое сотрудников полиции охраны получили телесные повреждения. Они доставлены в Харьковскую больницу.

В сети появилось видео пострадавших полицейских и места ДТП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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