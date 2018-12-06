06.12.2018 17:19

ЧП на ХТЗ: мальчик застрял на детской горке (ФОТО)

Паренька выручили приехавшие спасатели.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как информирует ГУ ГСЧС, сегодня, 6 декабря 2018 года в 14:35 на номер «112» поступило сообщение о том, что 12-летний парень застрял ногой на металлической детской горке.

ЧП произошло на детской площадке во дворе жилого дома по адресу простпект Индустриальный, 47.

Спасатели на пожарно-спасательном автомобиле немедленно выехали по указанному адресу.

На момент их прибытия было установлено, что мальчик Роман 2006 года рождения, играя на детской горке, застрял ногой между металлическими ступенями.

Самостоятельно извлечь ногу он не мог.

Не смогли освободить его и взрослые, после чего и вызвали службу спасения.



Прибывшие к месту вызова немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специального гидравлического инструмента была отогнута металлическая конструкция после чего нога мальчика была освобождена. Вся спасательная операция длилась около 10 минут.

О происшествии сообщали и социальные сети.