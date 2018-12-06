Любовник стащил у пассии драгоценности, чтобы избавиться от своих долгов

Копы задержали мужчину, обчистившего свою возлюбленную.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Балаклейский отдел полиции обратилась 37-летняя жительница поселка Донец.
Она сообщила, что из ее квартиры пропали золотые украшения.
Женщина рассказала, что серьги сохраняла в ящике на тумбочке и около недели назад они были на своем месте.
В ходе расследования сотрудники полиции установили причастность 30-летнего сожителя заявительницы к краже.
Злоумышленник рассказал, что похитил серьги, чтобы сдать их в ломбард и рассчитаться с долгами.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следственные действия продолжаются.
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков. Успех придет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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