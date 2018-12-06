Главная Новости Криминал и происшествия Любовник стащил у пассии драгоценности, чтобы избавиться от своих долгов
06.12.2018  19:59   

Любовник стащил у пассии драгоценности, чтобы избавиться от своих долгов

Копы задержали мужчину, обчистившего свою возлюбленную.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Балаклейский отдел полиции обратилась 37-летняя жительница поселка Донец. 

Она сообщила, что из ее квартиры пропали золотые украшения. 

Женщина рассказала, что серьги сохраняла в ящике на тумбочке и около недели назад они были на своем месте.

 В ходе расследования сотрудники полиции установили причастность 30-летнего сожителя заявительницы к краже. 

Злоумышленник рассказал, что похитил серьги, чтобы сдать их в ломбард и рассчитаться с долгами.

 По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  обокрал любовницу, долги, харьков
 
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