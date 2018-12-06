06.12.2018 19:59

Любовник стащил у пассии драгоценности, чтобы избавиться от своих долгов

Копы задержали мужчину, обчистившего свою возлюбленную.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Балаклейский отдел полиции обратилась 37-летняя жительница поселка Донец.

Она сообщила, что из ее квартиры пропали золотые украшения.

Женщина рассказала, что серьги сохраняла в ящике на тумбочке и около недели назад они были на своем месте.



В ходе расследования сотрудники полиции установили причастность 30-летнего сожителя заявительницы к краже.

Злоумышленник рассказал, что похитил серьги, чтобы сдать их в ломбард и рассчитаться с долгами.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.