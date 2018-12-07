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07.12.2018  08:43   

На ХТЗ сбили двух пешеходов

Авария произошла около девяти часов вечера 6 декабря на улице Мира, 20.


// Facebook

По предварительной информации автомобиль Hyundai совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину.

Пострадавших пешеходов медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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