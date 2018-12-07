На ХТЗ сбили двух пешеходов

Авария произошла около девяти часов вечера 6 декабря на улице Мира, 20.
По предварительной информации автомобиль Hyundai совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину.
Пострадавших пешеходов медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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