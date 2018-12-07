07.12.2018 10:27

В переулке Изобилия угорел мужчина

Рано утром 7 декабря горел частный жилой дом в пер. Изобилия, 10.



// ГСЧС

Получив в 6:03 сообщение о пожаре, на тушение выезжали два отделение 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

На месте огнеборцы высянили, что в одной из комнат горела деревянная перегородка и домашние вещи на площади 10 кв.м.

Все внутренние помещения дома были заполнены густым дымом. В соседней комнате спасатели нашли тело хозяина дома. Он уже не подавал признаков жизни.



В 6:31 огонь локализовали и в 7:13 полностью ликвидировали.



Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроотопительных приборов.