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07.12.2018  10:27   

В переулке Изобилия угорел мужчина

Рано утром 7 декабря горел частный жилой дом в пер. Изобилия, 10.


// ГСЧС

Получив в 6:03 сообщение о пожаре, на тушение выезжали два отделение 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

На месте огнеборцы высянили, что в одной из комнат горела деревянная перегородка и домашние вещи на площади 10 кв.м.

Все внутренние помещения дома были заполнены густым дымом. В соседней комнате спасатели нашли тело хозяина дома. Он уже не подавал признаков жизни.

В 6:31 огонь локализовали и в 7:13 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроотопительных приборов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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