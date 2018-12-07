07.12.2018 10:47

Пенсионерка поверила, что ее дочь избила человека и отдала мошенникам деньги

Полиция разыскивает злоумышленника, который обманул пенсионерку на 25 000 гривен.



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Мошенник среди бела дня позвонил 75-летней женщине и сообщил, что ее дочери якобы грозит уголовная ответственность. За решение вопроса мужчина предложил пенсионерке заплатить деньги.



Жительница поселка Донец сразу поверила в историю, которую рассказал ей незнакомец. По его словам, дочь пенсионерки нанесла телесные повреждения человеку и разбила дорогой телефон. Потерпевшая якобы находится в больнице в тяжелом состоянии, а женщине грозит уголовное наказание. Далее злоумышленник приказал пенсионерке собрать 25 000 гривен, которые нужны для лечения потерпевшей и для положительного «решения вопроса» с дочерью.



Напуганная женщина выполнила все указания мошенника и перевела деньги на банковский счет.



Сотрудникам полиции, которые прибыли на вызов, потерпевшая пояснила, что сама неоднократно и читала, и видела по телевизору сюжеты, в которых рассказывалось о подобных случаях. Но была уверена, что с ней такого не случится.



Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



«Полиция напоминает гражданам: когда к вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками правоохранительных органов, будьте внимательны, - говорит начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук. - Особенно в тех случаях, когда разговор заходит об увольнении родственников от уголовного наказания за определенную сумму денег. Ни в коем случае не продолжайте разговоров с неизвестными, а сразу сообщайте о происшествии в полицию».