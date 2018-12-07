Главная Новости Криминал и происшествия Пенсионерка поверила, что ее дочь избила человека и отдала мошенникам деньги
07.12.2018  10:47   

Пенсионерка поверила, что ее дочь избила человека и отдала мошенникам деньги

Полиция разыскивает злоумышленника, который обманул пенсионерку на 25 000 гривен.


// Facebook

Мошенник среди бела дня позвонил 75-летней женщине и сообщил, что ее дочери якобы грозит уголовная ответственность. За решение вопроса мужчина предложил пенсионерке заплатить деньги.

Жительница поселка Донец сразу поверила в историю, которую рассказал ей незнакомец. По его словам, дочь пенсионерки нанесла телесные повреждения человеку и разбила дорогой телефон. Потерпевшая якобы находится в больнице в тяжелом состоянии, а женщине грозит уголовное наказание. Далее злоумышленник приказал пенсионерке собрать 25 000 гривен, которые нужны для лечения потерпевшей и для положительного «решения вопроса» с дочерью.

Напуганная женщина выполнила все указания мошенника и перевела деньги на банковский счет.

Сотрудникам полиции, которые прибыли на вызов, потерпевшая пояснила, что сама неоднократно и читала, и видела по телевизору сюжеты, в которых рассказывалось о подобных случаях. Но была уверена, что с ней такого не случится.

Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«Полиция напоминает гражданам: когда к вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками правоохранительных органов, будьте внимательны, - говорит начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук. - Особенно в тех случаях, когда разговор заходит об увольнении родственников от уголовного наказания за определенную сумму денег. Ни в коем случае не продолжайте разговоров с неизвестными, а сразу сообщайте о происшествии в полицию».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Культура и Туризм Афера на миллион: как обманули страховую компанию 21.11 Криминал и происшествия Аферист-подрядчик, укравший 100 тысяч гривен, предстанет перед судом 21.11 Криминал и происшествия В полиции раскрыли схемы, по которым мошенники отбирают деньги у доверчивых харьковчан
 
 

Видео

В Харькове презентовали работу Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 