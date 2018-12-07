07.12.2018 10:33

Стрельба в супермаркете в Харькове: Действия полицейского расследуется по двум статьям

Государственное бюро расследования установит правомерность применения оружия сотрудником полиции охраны в супермаркете в Харькове



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Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Государственного бюро расследования со ссылкой на директора теруправления Владимира Тимошка.

По данным управления, следователи расследуют правомерность применения оружия сотрудником взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области, в результате чего погиб человек.

Уголовное производство открыто по статьям «умышленное убийство» и «превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

«В ходе расследования будут осуществлены все необходимые следственные действия для установления обстоятельств инцидента», - сообщил директор Полтавского территориального управления ГБР Владимир Тимошко.

Напомним, Территориальное управление ГБР, расположенно в городе Полтаве, распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.

Как сообщалось ранее, вечером 5 декабря в супермаркете на улице Шевченко полицейский был вынужден применить табельное огнестрельное оружие после нападения на него посетителя.

Вор набрал и испортил товар - надкусил его, но не захотел оплачивать и пытался выйти из супермаркета.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний нападающий умер. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Следователь внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.