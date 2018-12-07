Стрельба в супермаркете в Харькове: Действия полицейского расследуется по двум статьям

Государственное бюро расследования установит правомерность применения оружия сотрудником полиции охраны в супермаркете в Харькове
Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Государственного бюро расследования со ссылкой на директора теруправления Владимира Тимошка.
По данным управления, следователи расследуют правомерность применения оружия сотрудником взвода охраны публичной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области, в результате чего погиб человек.
Уголовное производство открыто по статьям «умышленное убийство» и «превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 1 ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
«В ходе расследования будут осуществлены все необходимые следственные действия для установления обстоятельств инцидента», - сообщил директор Полтавского территориального управления ГБР Владимир Тимошко.
Напомним, Территориальное управление ГБР, расположенно в городе Полтаве, распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.
Как сообщалось ранее, вечером 5 декабря в супермаркете на улице Шевченко полицейский был вынужден применить табельное огнестрельное оружие после нападения на него посетителя.
Вор набрал и испортил товар - надкусил его, но не захотел оплачивать и пытался выйти из супермаркета.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний нападающий умер. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.
Следователь внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
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