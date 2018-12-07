Харьковские таможенники фиксируют рост попыток контрабандного ввоза товаров в регион – отчет ГФС

С начала года зафиксировано на 1844 дела по контрабанде больше чем в прошлом году
С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 32 миллиона 2 тыс. тонн грузов, почти 2 миллиона транспортных средств и 4 миллиона 622 тысяч граждан.
За ноябрь текущего года пропущено почти 3 миллиона тонн грузов, 185 тыс. транспортных средств и 378 тыс. граждан.
Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из ключевых задач таможни.
В этом направлении таможня демонстрирует постоянное увеличение количества заведенных дел о нарушении таможенных правил. Так, с начала года таможней заведено 3 155 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 37,55 млн гривен, что на 1 844 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В течение ноября 2018 принято 489 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 2 миллиона 599 тыс гривен, что на 337 дел больше по сравнению с ноябрем 2017 года.
За 11 месяцев 2018 таможней рассмотрено 2095 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 6 млн 888 тыс. гривен.
В течение ноября 2018 таможней рассмотрено 282 дела о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 726 тыс гривен.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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