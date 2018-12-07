07.12.2018 12:40

Харьковские таможенники фиксируют рост попыток контрабандного ввоза товаров в регион – отчет ГФС

С начала года зафиксировано на 1844 дела по контрабанде больше чем в прошлом году



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С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 32 миллиона 2 тыс. тонн грузов, почти 2 миллиона транспортных средств и 4 миллиона 622 тысяч граждан.

За ноябрь текущего года пропущено почти 3 миллиона тонн грузов, 185 тыс. транспортных средств и 378 тыс. граждан.

Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одной из ключевых задач таможни.

В этом направлении таможня демонстрирует постоянное увеличение количества заведенных дел о нарушении таможенных правил. Так, с начала года таможней заведено 3 155 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 37,55 млн гривен, что на 1 844 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение ноября 2018 принято 489 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 2 миллиона 599 тыс гривен, что на 337 дел больше по сравнению с ноябрем 2017 года.

За 11 месяцев 2018 таможней рассмотрено 2095 дел о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 6 млн 888 тыс. гривен.

В течение ноября 2018 таможней рассмотрено 282 дела о нарушении таможенных правил, по которым взыскано штрафов на сумму 726 тыс гривен.