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07.12.2018  13:19   

Хозяину-мошеннику придется выплатить должок в 100 тысяч

Бизнесмен решил, что может не платить за аренду.


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Как сообщает Прокуратура, Первомайская местная прокуратура направила в Сахновщинский районній суд области исковое заявление о взыскании средств за пользование землей с владельца автозаправочной станции.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Константин Щербак, речь идет о землях в пгт.  Сахновщина.
 
«Владелец одной из АЗС, которому принадлежали несколько объектов недвижимости, в течение 3 лет уклонялся от заключения договора аренды земли под сооружениями.  Все это время за пользование участком он не платил.  В результате бюджет поселкового совета не получил более 100 тыс. грн.», - рассказал К. Щербак.
 
В связи с этим прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  мошенник, аренда, харьков, суд
 
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