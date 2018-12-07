07.12.2018 13:19

Хозяину-мошеннику придется выплатить должок в 100 тысяч

Бизнесмен решил, что может не платить за аренду.



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Как сообщает Прокуратура, Первомайская местная прокуратура направила в Сахновщинский районній суд области исковое заявление о взыскании средств за пользование землей с владельца автозаправочной станции.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Константин Щербак, речь идет о землях в пгт. Сахновщина.



«Владелец одной из АЗС, которому принадлежали несколько объектов недвижимости, в течение 3 лет уклонялся от заключения договора аренды земли под сооружениями. Все это время за пользование участком он не платил. В результате бюджет поселкового совета не получил более 100 тыс. грн.», - рассказал К. Щербак.



В связи с этим прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.