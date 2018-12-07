07.12.2018 13:55

Шмайсер и сотню патронов нашли при обыске полицейские (ФОТО)

Оружие и боеприпасы в собственном домовладении хранил 51-летний житель Краснограда.



// Нацполиция

Во время проведения санкционированного обыска полицейские обнаружили у мужчины пистолет марки «Шмайсер» с характерными конструктивными изменениями, которые дают возможность осуществлять выстрел боевыми патронами, и 122 патрона.



Как сообщил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.