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07.12.2018  13:55   

Шмайсер и сотню патронов нашли при обыске полицейские (ФОТО)

Оружие и боеприпасы в собственном домовладении хранил 51-летний житель Краснограда.


// Нацполиция

Во время проведения санкционированного обыска полицейские обнаружили у мужчины пистолет марки «Шмайсер» с характерными конструктивными изменениями, которые дают возможность осуществлять выстрел боевыми патронами, и 122 патрона.

Как сообщил начальник Красноградского отдела полиции Алексей Стрелец, вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пистолет, полиция, харьков
 
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