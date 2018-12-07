Труп на Салтовке: желание согреться оказалось смертельным (ФОТО)

На пожарище в переулке Изобилия найдено мертвое тело.
Как сообщает ГУ ГСЧС, 7 декабря в 6:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в переулке Изобилия, 10 в Харькове.
Когда к месту вызова прибыли 2 оперативных отделения 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС, стало известно, что в одной из комнат горела деревянная перегородка и домашние вещи на площади 10 кв.м.
Все внутренние помещения дома были заполнены густым дымом. В соседней комнате спасатели нашли бесчувственное тело хозяина дома. К сожалению он уже не подавал признаков жизни.
В 6:31 огонь локализовали и в 7:13 полностью ликвидировали.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроотопительных приборов.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
До самого вечера будет держаться облачная погода. С ночи будет снег, мокрый снег, к полудню осадки ослабеют. На дорогах гололедица.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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