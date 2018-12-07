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07.12.2018  14:19   

Труп на Салтовке: желание согреться оказалось смертельным (ФОТО)

На пожарище в переулке Изобилия найдено мертвое тело.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 7 декабря в 6:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в переулке Изобилия, 10 в Харькове.

Когда к месту вызова прибыли 2 оперативных отделения 5-й пожарно-спасательной части ГСЧС, стало известно, что в одной из комнат горела деревянная перегородка и домашние вещи на площади 10 кв.м. 

Все внутренние помещения дома были заполнены густым дымом.  В соседней комнате спасатели нашли бесчувственное тело хозяина дома.  К сожалению он уже не подавал признаков жизни.

 В 6:31 огонь локализовали и в 7:13 полностью ликвидировали.

 Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроотопительных приборов.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, труп, харьков, салтовка
 
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