07.12.2018 14:49

Под Харьковом осудили мать за сына-хулигана

В пригороде Харькова судили женщину, плохо воспитывавшую своего по-хамски ведущего отпрыска.



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Как сообщает Depo, со ссылкой на пресс-службу Изюмского районного суда Харьковской области, женщину 1974 года привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).



В суде рассказали, что в полицию поступило обращение учителей одной из школ Изюма, в котором отмечалось, что мать ученика не занимается воспитанием сына.

В ходе проверки было установлено, что парень, действительно, не соблюдает правила внутреннего распорядка школы, не реагирует на замечания учителей, использует ненормативную лексику, физически обижает учеников начальной школы.

С ребенком и матерью неоднократно проводились профилактические беседы, но безрезультатно.



Исследовав материалы дела и заслушав объяснения женщины, суд установил, что она, действительно, уклонялась от обязанностей по воспитанию сына.



По совокупности обстоятельств по делу суд считает необходимым подвергнуть правонарушительницу административному взысканию в виде штрафа.