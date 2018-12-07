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07.12.2018  14:49   

Под Харьковом осудили мать за сына-хулигана

В пригороде Харькова судили женщину, плохо воспитывавшую своего по-хамски ведущего отпрыска.


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Как сообщает Depo, со ссылкой на пресс-службу Изюмского районного суда Харьковской области, женщину 1974 года привлекли к ответственности по ч. 1 ст.  184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

В суде рассказали, что в полицию поступило обращение учителей одной из школ Изюма, в котором отмечалось, что мать ученика не занимается воспитанием сына. 

В ходе проверки было установлено, что парень, действительно, не соблюдает правила внутреннего распорядка школы, не реагирует на замечания учителей, использует ненормативную лексику, физически обижает учеников начальной школы. 

С ребенком и матерью неоднократно проводились профилактические беседы, но безрезультатно.

Исследовав материалы дела и заслушав объяснения женщины, суд установил, что она, действительно, уклонялась от обязанностей по воспитанию сына.

По совокупности обстоятельств по делу суд считает необходимым подвергнуть правонарушительницу административному взысканию в виде штрафа.

Источник:   Depo
 Тэги:  судил мать хулигана, штраф, харьков
 
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