В Харькове странный тип приставал к детям (ФОТО)

Информацию об инциденте с видеозаписью сообщили социальные сети.
Как сообщают социальные сети, в Харькове на улице Краснодарской возле дома 171-В задержали неадекватного мужчину, который приставал к детям и избил маму одного из ребят.
Дети возвращались домой с тренировки, когда к ним возле дома начал приставать неизвестный мужчина, который находился в неадекватном состоянии.
Один мальчик позвонил маме и та сразу же выбежала на улицу на помощь детям.
Во время разборок мужчина несколько раз ее ударил, после чего на подмогу подоспели другие родители и «повязали» его.
После чего прибывшие на место происшествия правоохранители забрали его в райотдел.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
Погода «радует» разнообразием: в субботу дневная температура уйдет в «минус», а воскресенье закончится дождем.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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