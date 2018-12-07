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07.12.2018  15:41   

В Харькове странный тип приставал к детям (ФОТО)

Информацию об инциденте с видеозаписью сообщили социальные сети.


facebook.com

Как сообщают социальные сети, в Харькове на улице Краснодарской возле дома 171-В задержали неадекватного мужчину, который приставал к детям и избил маму одного из ребят.

Дети возвращались домой с тренировки, когда к ним возле дома начал приставать неизвестный мужчина, который находился в неадекватном состоянии.

Один мальчик позвонил маме и та сразу же выбежала на улицу на помощь детям.

Во время разборок мужчина несколько раз ее ударил, после чего на подмогу подоспели другие родители и «повязали» его.

После чего прибывшие на место происшествия правоохранители забрали его в райотдел.

Тэги:  странный тип, приставал к детям, харьков
 
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