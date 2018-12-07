Под обвалившейся на пожаре крышей погибла 76-летняя женщина

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
7 декабря в 7:40 спасателям сообщили о пожаре в частном деревянном жилом доме села Мосьпаново Чугуевского района.
Тушили возгорание 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах.
На момент их прибытия деревянные конструкции перекрытия здания прогорели, и крыша упала. Площадь пожара составила около 50 кв. м.
Во время тушения пожара пожарные под завалами нашли тело хозяйки дома, 1942 года рождения.
Пожар локализован в 9:40. После проведения мероприятий по разбору разрушенных конструкций и их проливания водой, в 14:40 его полностью ликвидировали.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
Погода «радует» разнообразием: в субботу дневная температура уйдет в «минус», а воскресенье закончится дождем.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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