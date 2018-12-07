Главная Новости Криминал и происшествия Под обвалившейся на пожаре крышей погибла 76-летняя женщина
07.12.2018  16:27   

Под обвалившейся на пожаре крышей погибла 76-летняя женщина

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.


// ГСЧС

7 декабря в 7:40 спасателям сообщили о пожаре в частном деревянном жилом доме села Мосьпаново Чугуевского района.

Тушили возгорание 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах.

На момент их прибытия деревянные конструкции перекрытия здания прогорели, и крыша упала. Площадь пожара составила около 50 кв. м.

Во время тушения пожара пожарные под завалами нашли тело хозяйки дома, 1942 года рождения.

Пожар локализован в 9:40. После проведения мероприятий по разбору разрушенных конструкций и их проливания водой, в 14:40 его полностью ликвидировали.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Общество Харьковские спасатели отработали мероприятие в яслях-саду (ФОТО) 07.12 Криминал и происшествия В переулке Изобилия угорел мужчина (ФОТО) 06.12 Криминал и происшествия За ночь в Немышлянском районе сгорели два автомобиля (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове презентовали работу Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 