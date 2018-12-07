07.12.2018 16:27

Под обвалившейся на пожаре крышей погибла 76-летняя женщина

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.



// ГСЧС

7 декабря в 7:40 спасателям сообщили о пожаре в частном деревянном жилом доме села Мосьпаново Чугуевского района.



Тушили возгорание 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах.

На момент их прибытия деревянные конструкции перекрытия здания прогорели, и крыша упала. Площадь пожара составила около 50 кв. м.

Во время тушения пожара пожарные под завалами нашли тело хозяйки дома, 1942 года рождения.



Пожар локализован в 9:40. После проведения мероприятий по разбору разрушенных конструкций и их проливания водой, в 14:40 его полностью ликвидировали.