Главная Новости Криминал и происшествия В харьковской квартире нашли мумифицированный труп 39-летней женщины
07.12.2018  17:01   

В харьковской квартире нашли мумифицированный труп 39-летней женщины

Правоохранители устанавливает обстоятельства смерти женщины.


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Тело погибшей было обнаружено в квартире на улице Семена Кузнеца в Шевченковском районе 6 декабря.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей.

В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Полицейские устанавливают все обстоятельства смерти женщины. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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