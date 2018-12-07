В харьковской квартире нашли мумифицированный труп 39-летней женщины

Правоохранители устанавливает обстоятельства смерти женщины.
Тело погибшей было обнаружено в квартире на улице Семена Кузнеца в Шевченковском районе 6 декабря.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей.
В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
Полицейские устанавливают все обстоятельства смерти женщины. Следственные действия продолжаются.
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