07.12.2018 17:01

В харьковской квартире нашли мумифицированный труп 39-летней женщины

Правоохранители устанавливает обстоятельства смерти женщины.



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Тело погибшей было обнаружено в квартире на улице Семена Кузнеца в Шевченковском районе 6 декабря.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа районной полиции. На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей.



В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».



Полицейские устанавливают все обстоятельства смерти женщины. Следственные действия продолжаются.