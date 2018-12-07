Девушка сомнительной честности появилась в Харькове (ФОТО)

О гостье города пишут социальные сети.
Вот, в частности, что сообщают в Фейсбук: "Знакомьтесь - "милая" девушка Альбина, приехавшая к нам из Антрацита.
Поплакавшись как ей нужна работа....получив эту работу и аванс за нее исчезает в не известном направлении прихватив чужой телефон!
Помогите сделать эту "бедняжку" известной в нашем городе!
По салтовским ТРЦ девушка уже известна своими "чистыми" ручками, но не факт что не появиться в других районах!!!"
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Будьте особенно осторожны с деньгами.
Погода «радует» разнообразием: в субботу дневная температура уйдет в «минус», а воскресенье закончится дождем.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажн.:
давл.:
ветер: