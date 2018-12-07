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07.12.2018  19:58   

Девушка сомнительной честности появилась в Харькове (ФОТО)

О гостье города пишут социальные сети.


//www.facebook.com

Вот, в частности, что сообщают в Фейсбук: "Знакомьтесь - "милая" девушка Альбина, приехавшая к нам из Антрацита.

Поплакавшись как ей нужна работа....получив эту работу и аванс за нее исчезает в не известном направлении прихватив чужой телефон!

Помогите сделать эту "бедняжку" известной в нашем городе!

По салтовским ТРЦ девушка уже известна своими "чистыми" ручками, но не факт что не появиться в других районах!!!"

Тэги:  мошенница, гастролерша, харьков
 
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