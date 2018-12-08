08.12.2018 18:48

Харьковчане, переодевшись полицейскими, похитили иностранцев

Мужчину подозревают в похищении двоих гостей Первой столицы.



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Как сообщает NewsRoom, 7 декабря в полицию обратилась девушка 1997 года года рождения с заявлением о том, что неизвестные похитили ее мужа и его друга. По словам местной жительницы, неизвестные затолкали парней в машину и увезли в неизвестном направлении. Как выяснили силовики, граждане Марокко прибыли в Украину в 2017 и 2018 годах.

Одна из жертв периодически связывалась с женой, что позволило установить их точное место нахождения. Когда похищенных освободили, они сообщили правоохранителям, что нападавшие представились полицейскими и показали им служебные удостоверения. После жертв посадили в машину, принадлежащую мужу заявительницы, и увезли в гараж, где требовали у них $5 тысяч за непривлечение к уголовной ответственности.

Правоохранители становили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1980 года рождения. Мужчину задержали, однако свои действия он пояснять не стал. Следователи открыли уголовное производство по статье 146 УК Украины ("незаконное лишение свободы").