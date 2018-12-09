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09.12.2018  15:44   

ДТП на Шевченко: юная автомобилистка врезалась в столб (ФОТО)

За сутки произошло 53 ДТП.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 декабря около 23.30 на улице Шевченко 19-летняя девушка-водитель автомобиля «Mercedes» не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части.  В результате иномарка перевернулась и въехала в электроопору.
 
20-летнего пассажира и водителя транспортного средства медики доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.
 
Информация внесена в журнал единого учета Киевского отдела полиции.  Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  авария, девушка врезалась в столб, харьков
 
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