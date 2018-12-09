09.12.2018 15:44

ДТП на Шевченко: юная автомобилистка врезалась в столб (ФОТО)

За сутки произошло 53 ДТП.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 8 декабря около 23.30 на улице Шевченко 19-летняя девушка-водитель автомобиля «Mercedes» не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. В результате иномарка перевернулась и въехала в электроопору.

20-летнего пассажира и водителя транспортного средства медики доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Информация внесена в журнал единого учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.