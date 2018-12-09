Главная Новости Криминал и происшествия Мошенник снял с карты женщины почти 20 000
09.12.2018  17:02   

Мошенник снял с карты женщины почти 20 000

Псевдосотрудник банка воспользовался наивностью жительницы пригорода.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, 51-летней жительнице села Шевелевка Балаклейского района утром позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка. 
 
Мужчина сообщил, что с банковской карты женщины кто-то пытался снять деньги и банк ее заблокировал.  Чтобы разблокировать карту, женщина должна назвать пин-код и уточнить некоторые данные. 
 
Женщина, не раздумывая, назвала всю конфиденциальную информацию. 
 
Звонивший, пообещав позвонить и сообщить об изменении защиты, положил трубку. 
 
Звонка потерпевшая не дождалась.  Вскоре получила сообщение, что с ее счета снято около 20 000 гривен.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.  190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.
 
Работники полиции чуть ли не ежедневно регистрируют подобные случаи.  Несмотря на многочисленные предостережения, люди продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности.
 
 Правоохранители напоминают, любой банк, звоня к клиенту, никогда не будет уточнять какие данные по карте.  Любые уточняющие вопросы или сообщения о том, что для проведения платежа нужны имя пользователя, пароль, означает, что лицо имеет дело с мошенниками. 
 
Если же вы все-таки выдали конфиденциальную информацию, нужно сразу же заблокировать карту, позвонив в банк.
 
Если вы продаете в интернет-сети, позаботьтесь об отдельную карту для расчетов, также установите лимит для снятия средств со счета. 
 
Не указывайте свой телефон в качестве контактного в объявлениях любого типа, отметив при этом номер своей карты.  Если вам звонят под предлогом изменить пароли, увеличить срок действия карты, и при этом требуют защитные данные, кладите трубку и самостоятельно проверяйте всю информацию в отделении банка. 
 
Если вы стали жертвой мошенников, немедленно звоните в полицию по номеру 102. Будьте внимательны!
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенник, обокрали, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Криминал и происшествия Хозяину-мошеннику придется выплатить должок в 100 тысяч 26.11 Криминал и происшествия Аферист обманул клиентов почти на 200 тысяч гривен 08.11 Криминал и происшествия Мошенник арендовал автомобиль и... продал его
 
 

Видео

Перекресток Героев труда и Тракторостроителей открыли для транспорта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 