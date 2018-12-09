09.12.2018 17:02

Мошенник снял с карты женщины почти 20 000

Псевдосотрудник банка воспользовался наивностью жительницы пригорода.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 51-летней жительнице села Шевелевка Балаклейского района утром позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка.

Мужчина сообщил, что с банковской карты женщины кто-то пытался снять деньги и банк ее заблокировал. Чтобы разблокировать карту, женщина должна назвать пин-код и уточнить некоторые данные.

Женщина, не раздумывая, назвала всю конфиденциальную информацию.

Звонивший, пообещав позвонить и сообщить об изменении защиты, положил трубку.

Звонка потерпевшая не дождалась. Вскоре получила сообщение, что с ее счета снято около 20 000 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Работники полиции чуть ли не ежедневно регистрируют подобные случаи. Несмотря на многочисленные предостережения, люди продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Правоохранители напоминают, любой банк, звоня к клиенту, никогда не будет уточнять какие данные по карте. Любые уточняющие вопросы или сообщения о том, что для проведения платежа нужны имя пользователя, пароль, означает, что лицо имеет дело с мошенниками.

Если же вы все-таки выдали конфиденциальную информацию, нужно сразу же заблокировать карту, позвонив в банк.

Если вы продаете в интернет-сети, позаботьтесь об отдельную карту для расчетов, также установите лимит для снятия средств со счета.

Не указывайте свой телефон в качестве контактного в объявлениях любого типа, отметив при этом номер своей карты. Если вам звонят под предлогом изменить пароли, увеличить срок действия карты, и при этом требуют защитные данные, кладите трубку и самостоятельно проверяйте всю информацию в отделении банка.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно звоните в полицию по номеру 102. Будьте внимательны!