Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские лишили мужчину взрывоопасной игрушки (ФОТО)
09.12.2018  18:47   

Полицейские лишили мужчину взрывоопасной игрушки (ФОТО)

У жителя пригорода полицейские изъяли гранату.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Боровской ОП поступила информация о том, что местный житель хранит у себя дома предмет, похожий на гранату.
 
Начальник Боровского отделения полиции Денис Шокун рассказал, что во время санкционированного обыска в домовладении 42-летнего жителя поселка Подвысокое Боровского района полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату «РГД-5» и два запала «УЗРГМ». 
 
Гражданин пояснил, что нашел боеприпасы вблизи села Подвысокое и спрятал у себя в доме без определенной цели.
 
 Изъяты вещественные доказательства направлены на экспертизу.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.  263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  граната, изъятие, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Криминал и происшествия У торговца опием нашли гранату (ФОТО) 26.11 Криминал и происшествия Двое харьковчан погибли на пожарах 15.10 Криминал и происшествия Опасная находка на остановке (ФОТО)
 
 

Видео

Перекресток Героев труда и Тракторостроителей открыли для транспорта
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 