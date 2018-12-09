09.12.2018 18:47

Полицейские лишили мужчину взрывоопасной игрушки (ФОТО)

У жителя пригорода полицейские изъяли гранату.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Боровской ОП поступила информация о том, что местный житель хранит у себя дома предмет, похожий на гранату.

Начальник Боровского отделения полиции Денис Шокун рассказал, что во время санкционированного обыска в домовладении 42-летнего жителя поселка Подвысокое Боровского района полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на гранату «РГД-5» и два запала «УЗРГМ».

Гражданин пояснил, что нашел боеприпасы вблизи села Подвысокое и спрятал у себя в доме без определенной цели.

Изъяты вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.