09.12.2018 20:34
Миллион в ботинках контрабандиста обнаружили пограничники
Пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который надеялся скрыто переместить через границу незадекларированную иностранную валюту.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает Госпогранслужба, в местный пункт пропуска «Журавлевка», на выезде в РФ, прибыл 46-летний гражданин Украины.
Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины.
Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины.
В результате, под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей - 940 000.
Валюту изъяты в установленном порядке, лицо передано компетентным органам.