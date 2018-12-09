09.12.2018 20:34

Миллион в ботинках контрабандиста обнаружили пограничники

Пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который надеялся скрыто переместить через границу незадекларированную иностранную валюту.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает Госпогранслужба, в местный пункт пропуска «Журавлевка», на выезде в РФ, прибыл 46-летний гражданин Украины.

Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины.

Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины.

В результате, под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей - 940 000.

Валюту изъяты в установленном порядке, лицо передано компетентным органам.