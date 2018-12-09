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09.12.2018  20:34   

Миллион в ботинках контрабандиста обнаружили пограничники

Пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Украины, который надеялся скрыто переместить через границу незадекларированную иностранную валюту.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает Госпогранслужба, в местный пункт пропуска «Журавлевка», на выезде в РФ, прибыл 46-летний гражданин Украины. 
 
Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. 
 
Учитывая этот факт, было принято решение об осуществлении углубленного досмотра личных вещей мужчины. 
 
В результате, под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 млн российских рублей - 940 000.
 
Валюту изъяты в установленном порядке, лицо передано компетентным органам.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  контрабанда, миллион, харьков
 
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