09.12.2018 20:03

На Салтовке насмерть сбит перебегавший дорогу пешеход (ФОТО)

Личность погибшего мужчины, который пересекал дорогу в неположенном месте, пока не установлена.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 9 декабря на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Кронштадская.

56-летний водитель авто «Mazda» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП мужчина погиб.

По адресу выехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.