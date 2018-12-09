09.12.2018 20:03
На Салтовке насмерть сбит перебегавший дорогу пешеход (ФОТО)
Личность погибшего мужчины, который пересекал дорогу в неположенном месте, пока не установлена.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 9 декабря на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Кронштадская.
56-летний водитель авто «Mazda» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП мужчина погиб.
По адресу выехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.