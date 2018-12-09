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09.12.2018  20:03   

На Салтовке насмерть сбит перебегавший дорогу пешеход (ФОТО)

Личность погибшего мужчины, который пересекал дорогу в неположенном месте, пока не установлена.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 9 декабря на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Кронштадская. 
 
56-летний водитель авто «Mazda» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. 
 
В результате ДТП мужчина погиб.
 
По адресу выехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
 
Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. 
 
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбит пешеход, харьков
 
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