Элитный внедорожник едва не снес опору на трамвайных путях

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 10 декабря День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 10 декабря С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.