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10.12.2018  08:35   

Элитный внедорожник едва не снес опору на трамвайных путях

На улице Шевченко автомобиль влетел в столб. Девушка-водитель получила травмы.


// facebook

Около часа ночи  9 декабря, автомобиль Mersedes ML320 выехал на трамвайные рельсы и врезался в столб уличного освещения, рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Харьковщины Карина Курбанова.

Авария произошла вблизи Журавлевского гидропарка на улице Шевченко, 309.

Девушка-водитель автомобиля и 20-летний пассажир с места аварии госпитализировали в больницу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  девушка, харьков, дтп, полиция, жертва, авария, mersedes ml320
 
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