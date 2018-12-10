Элитный внедорожник едва не снес опору на трамвайных путях

На улице Шевченко автомобиль влетел в столб. Девушка-водитель получила травмы.
Около часа ночи 9 декабря, автомобиль Mersedes ML320 выехал на трамвайные рельсы и врезался в столб уличного освещения, рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Харьковщины Карина Курбанова.
Авария произошла вблизи Журавлевского гидропарка на улице Шевченко, 309.
Девушка-водитель автомобиля и 20-летний пассажир с места аварии госпитализировали в больницу.
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