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10.12.2018  09:15   

Таксист под Харьковом зарабатывал на нелегалах

Сотрудники харьковского погранотряда задержали гражданина Бангладеш и двух украинцев-проводников, «помогавших» нелегалу пересекать границу с Россией.


://ua.interfax.com.ua

Сотрудники отдела пограничной службы «Тополь» Харьковского отряда в нескольких километрах от границы остановили автомобиль, в котором обнаружили иностранца без документов, который нелегально попал в страну, в сопровождении двух граждан Украины (водителя такси и еще одного пассажира).

«Выяснилось, что иностранец является гражданином Бангладеш и прибыл в Россию в начале декабря на законных основаниях с соответствующим туристической визе. Впоследствии он пересек границу с Украиной, чтобы попасть в страны Европы», - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, граждане Украины, которые сопровождали иностранца, были его проводниками, которые решили заработать, помогая нелегальных мигрантов попасть на территорию Украины.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  такси, харьков, проводник, бангладеш, нелегал
 
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