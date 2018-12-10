Таксист под Харьковом зарабатывал на нелегалах

Сотрудники харьковского погранотряда задержали гражданина Бангладеш и двух украинцев-проводников, «помогавших» нелегалу пересекать границу с Россией.
Сотрудники отдела пограничной службы «Тополь» Харьковского отряда в нескольких километрах от границы остановили автомобиль, в котором обнаружили иностранца без документов, который нелегально попал в страну, в сопровождении двух граждан Украины (водителя такси и еще одного пассажира).
«Выяснилось, что иностранец является гражданином Бангладеш и прибыл в Россию в начале декабря на законных основаниях с соответствующим туристической визе. Впоследствии он пересек границу с Украиной, чтобы попасть в страны Европы», - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По информации ведомства, граждане Украины, которые сопровождали иностранца, были его проводниками, которые решили заработать, помогая нелегальных мигрантов попасть на территорию Украины.
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