10.12.2018 09:45

На Харьковщине в огне пожара погибли четыре человека

С 03 по 10 декабря спасатели осуществили реагирование на 143 вызова



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На прошлой неделе, с 03 по 10 декабря подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 143 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 52 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 38 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 2 выезда, дежурства - 3 выезда, 48 - другие выезды.

На прошлой неделе пожары унесли жизни 4 человек, травмы и ожоги на них получила 1 человек. Из опасных зон на пожарах спасатели вывели 5 человек.

На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий обнаружены тела 7 погибших, 3 человека получили травмы.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС закрыли 2 заявки об обнаружении устаревших взрывоопасных предметов, 1 из которых не подтвердилась. В другом месте они обезвредили 1 минометную мину.