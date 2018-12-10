10.12.2018 10:45

4 пострадавших и 1 человек погиб на выходныхе в результате ДТП

За сутки в Харькове и области произошло несколько десятков ДТП, в то числе по вине нетрезвых водителей



://hk.npu.gov.ua

За выходные сотрудниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 945 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 29 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.