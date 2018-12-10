10.12.2018 13:50

Харьковская полиция проходит проверку на масштабных учениях (ФОТО)

Нацполиция участвует в оперативно-тактических и командно-штабных учениях.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в масштабных мероприятиях принимают участие подразделения системы Министерства внутренних дел Украины - пограничники, Нацполиция, Нацгвардийцы и спасатели.

Обучение дадут возможность отработать и скоординировать действия правоохранителей при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой открыл командно-штабные учения и отметил, что 2018 был тяжелым для подразделений Министерства внутренних дел, в течение года выполняли задачи по обеспечению безопасности граждан.

«Очень много было вызовов, очень много было проведено работы. Были потери. Но я горжусь личным составом Министерства внутренних дел, который ежедневно мужественно выполняет свою работу. И эти учения, прежде всего, проводятся для того, чтобы скоординировать, организовать взаимодействие между всеми подразделениями МВД, то, чем мы ежедневно с вами занимаемся», - сказал Сергей Яровой.

Он подчеркнул ответственность руководителей всех уровней, которые будут организовывать взаимодействие и принимать решения при проведении соревнований.

«Хотел бы обратить внимание всех руководителей, кто будет принимать решение: чтобы всегда помнили, что за каждым решением является безопасность подчиненных и безопасность граждан. Поэтому всем вам желаю успехов. Не только на учениях, соревнованиях, но и в дальнейшей вашей службе. Мы будем делать все для того, чтобы сохранить вашу жизнь, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и спокойствие в государстве», - отметил первый заместитель министра внутренних дел.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что к соревнованиям привлечены все спецподразделения всех Главных управлений Нацполиции, в частности - участие в соревнованиях принимают - от рядового до генерала. Поэтому в состав спецподразделений входят объединении коллективы из полицейских спецполка различных направлений, а также подразделения патрульной полиции, которые занимаются тактической работой на улице.

Глава ведомства подчеркнул, что учения дадут возможность показать профессиональную состоятельность правоохранителей при исполнении служебных обязанностей. Сейчас развернутый Центральный пункт управления, осуществляет координацию работы четырех штабов. В состав штабов вошли сотрудники различных ведомств. Они моделируют ситуацию в он-лайн режиме и следят за эффективным и оперативным выполнением поставленных задач.

«Это боевое слаживание. Кроме общего соревнования спецназовцев - это финальная история предыдущих учений, которые проводились осенью всеми подразделениями специального назначения - они между собой будут бороться за первенство », - отметил Сергей Князев.

Глава Нацполиции отметил, предназначенные тактические занятия - это отработка реальных ситуаций, трудностей, с которыми полиция столкнулась в 2018 году. В частности - освобождение заложников, террористические атаки, прибытие нарядов полиции на применение оружия, изъятие взрывных устройств. Также будет отрабатываться алгоритм действий при выполнении совместных задач с пограничниками, Нацгвардией по обеспечению безопасности.

«Это футбольные матчи, обычные тактические, практические задания, которые были в течение этого года. Эти вызовы мы преодолели, но имели некоторые недостатки, которые мы сегодня должны устранить. В то же время 2019 будет важен тем, что и в Сумах, Черновцах, Киеве, Одессе будет единая система реагирования на те события, те проблемы, которые будут возникать », - отметил Сергей Князев.