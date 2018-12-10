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10.12.2018  14:19   

Харьковчанин отомстил знакомому, угнав его автомобиль (ФОТО)

Мстителя нашли копы и он может сесть на 5 лет.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 декабря около 19 часов в Холодногорский отдел поступило сообщение от 26-летнего харьковчанина об исчезновении его автомобиля «Daewoo», который он оставил возле дома.
 
В резкльтате розыска копы обнаружили угнанный автомобиль и задержали злоумышленника. 
 
Им оказался 29-летний житель поселка Песочин.
 
Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что между ним и потерпевшим ранее возник конфликт и таким образом он хотел проучить своего знакомого.
 
Автомобиль в исправном состоянии находится на площадке в Холодногорском отделе полиции.
 
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.  289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
 
Напомним, что уже имел место случай подобной мести, погнав на моря в угнанном авто ненавистного экс-начальника.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  отомстил, угнал автомобиль, харьков
 
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