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10.12.2018  14:50   

На Новоселовке полицейские задержали очередного «закладчика»

9 пакетиков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у прохожего на выходных харьковские патрульные


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Днем 9 декабря на улице Пушкаревской патрульные обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось правоохранителям подозрительным.

На вопрос полицейских ли гражданин при себе запрещенные вещества или предметы, тот ответил что нет.

Однако при дополнительном добровольном осмотре у мужчины находилось 9 пакетиков с веществом растительного происхождения похожей на наркотическое.

 Для проведения соответствующих следственных действий и экспертиз патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа. Следователи завели дело и приступили к изучению материалов и обстоятельств инцедента.

Источник:   Патрульная полиция в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, закладка, харьков, новоселовка, патрульные, следователи
 
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