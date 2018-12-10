На Новоселовке полицейские задержали очередного «закладчика»

9 пакетиков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у прохожего на выходных харьковские патрульные
Днем 9 декабря на улице Пушкаревской патрульные обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось правоохранителям подозрительным.
На вопрос полицейских ли гражданин при себе запрещенные вещества или предметы, тот ответил что нет.
Однако при дополнительном добровольном осмотре у мужчины находилось 9 пакетиков с веществом растительного происхождения похожей на наркотическое.
Для проведения соответствующих следственных действий и экспертиз патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа. Следователи завели дело и приступили к изучению материалов и обстоятельств инцедента.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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