10.12.2018 14:49

Европейское путешествие нелегала завершилось наручниками пограничников (ФОТО)

Продолжаются мероприятия по противодействию трансграничной преступности в условиях военного времени.



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Как сообщает Госпогранслужба сотрудники отдела пограничной службы Харьковского отряда в нескольких километрах от границы остановили автомобиль, в котором был обнаружен иностранец без документов в сопровождении проводников - граждан Украины - водителя такси и еще одного пассажира.

В дальнейшем выяснилось, что иностранец является гражданином Бангладеш и приехал в РФ в начале декабря на законных основаниях с соответствующей туристической визой.

Впоследствии, он пересек границу с Украиной чтобы попасть в страны Европы.

Наши соотечественники, которые его сопровождали, решили заработать легкие деньги, помогая нелегальному мигранту.

Расследование продолжается.