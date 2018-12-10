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10.12.2018  14:49   

Европейское путешествие нелегала завершилось наручниками пограничников (ФОТО)

Продолжаются мероприятия по противодействию трансграничной преступности в условиях военного времени.


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Как сообщает Госпогранслужба сотрудники отдела пограничной службы Харьковского отряда в нескольких километрах от границы остановили автомобиль, в котором был обнаружен иностранец без документов в сопровождении проводников - граждан Украины - водителя такси и еще одного пассажира. 
 
В дальнейшем выяснилось, что иностранец является гражданином Бангладеш и приехал в РФ в начале декабря на законных основаниях с соответствующей туристической визой. 
 
Впоследствии, он пересек границу с Украиной чтобы попасть в страны Европы. 
 
Наши соотечественники, которые его сопровождали, решили заработать легкие деньги, помогая нелегальному мигранту.
 
Расследование продолжается.
 
Тэги:  нелегал, задержан на границе, харьков
 
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