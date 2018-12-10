10.12.2018 15:44

Трагическая смерть на ХТЗ: мужчина погиб под толщей грунта

В Индустриальном районе в результате несчастного случая погиб человек.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 декабря около 11.45 на перекрестке улиц Мира и Северной произошел несчастный случай на строительстве.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что во время строительных работ 46-летнего мужчину засыпало грунтом.

От полученных травм пострадавший умер.

Тело погибшего направлено в морг.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.

Все обстоятельства устанавливаются.