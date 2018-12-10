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10.12.2018  15:44   

Трагическая смерть на ХТЗ: мужчина погиб под толщей грунта

В Индустриальном районе в результате несчастного случая погиб человек.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 декабря около 11.45 на перекрестке улиц Мира и Северной произошел несчастный случай на строительстве. 
 
На месте происшествия сотрудники полиции установили, что во время строительных работ 46-летнего мужчину засыпало грунтом. 
 
От полученных травм пострадавший умер.
 
Тело погибшего направлено в морг. 
 
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. 
 
Все обстоятельства устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  несчастный случай, стройка, харьков
 
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