10.12.2018 16:40

Смертельное ДТП с участием экс-прокурора: судебное заседание снова перенесли

В Московском районном суде не состоялось заседание по делу Максима Марченко, обвиняемого в совершении ДТП с двумя жертвами.



://kharkov.comments.ua

Адвокат не явился на заседание из-за занятости в других делах.

Прокурор и обвиняемый заявили, что рассмотрение в отсутствие защитника будет нарушением права на защиту.

Представитель потерпевших Евгений Самойлов в свою очередь заявил, что: « если адвокат мог завести в 10 утра сообщение для суда, то мог присутствовать и на заседании». Ходатайство, предоставленное суду, датировано четвертым декабря, и было передано седьмого декабря, как раз перед началом заседания.

«Если свидетели явились, суд может их заслушать, не нарушая право Марченко на защиту, а вызвав ему адвоката из Центра бесплатной правовой помощи», - заявил адвокат потерпевших.

Судья заседания все же перенесла, и обратилась к Марченко: «Вам, обвиняемый, передать предостережение своему защитнику, чтобы на следующее заседание он принес документы, которые бы подтвердили, что он действительно находился в судебном заседании в другом суде».

Следующее судебное заседание назначено на 20 декабря.

Напомним, 22 октября экс-прокурор (уволился в 2011 году) на улице Салтовское шоссе, 173 на своем BMW влетел в автомобиль «ЗАЗ Славута», водитель и пассажир которого получили тяжелые травмы. Марченко, как сообщали очевидцы, а позже и правоохранители, был нетрезв, с места ДТП скрылся, сняв со своей машины госномер, и даже не пытаясь оказать помощь пострадавшим.

Задержали водителя на второй день. Позже в больнице 40 и 43-летние пострадавшие, родные братья, умерли. Марченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 000 гривен, чем и воспользовался подозреваемый. Деньги он внес практически сразу и под стражей не находился и дня.

Прокуратура и адвокаты родственников погибших неоднократно подавали ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Однако суд не удовлетворяет эти ходатайства, поскольку Марченко выполняет условия избранной меры пресечения - внес залог и появлялся в следственные и суда.

Как писали «Комментарии. Харьков », суд над Максимом Марченко начался 14 сентября 2018. После оглашения обвинительного акта водитель BMW заявил, что не признает своей вины .