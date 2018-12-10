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10.12.2018  17:25   

Сгорел сарай - гори и хата

Шевченковский район Харькова: пока горела деревянная хозяйственная постройка, 4 отделения пожарных спасали соседский дом


://kharkiv.dsns.gov.ua

10 декабря, в 10:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Софиевской, 37 в Харькове.Из сообщения стало известно, что горит большая деревянная хозяйственная постройка и огонь угрожает перекинуться на соседские застройки.

К месту происшествия немедленно отправились 4 оперативные отделения 1-й и 17-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС.За несколько минут спасатели уже прибыли. В то время наблюдалось горение по всей площади сарая в 80 кв.м. Внутри него горел разнообразен хлам и дрова. Зарево было видно издалека. Почти вплотную располагалась соседская капитальный хозяйственное здание, а за ней - жилой дом. Чтобы их спасти, бойцы ДСНС немедленно приняли меры по защите их горючих конструкций и подали стволы на тушение самого пожара.

В 11:44 спасателям удалось локализовать пожар и отвести угрозу дальнейшего ее распространения. В 12:36 они окончательно ликвидировали все очаги горения. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 4 единицы специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, сарай, дом, спасатели
 
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