10.12.2018 17:43

Труп полуобнаженной женщины на Панасовской: тело найдено на рельсах

В Харькове обнаружили труп неизвестной полуобнаженной женщины.



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Как сообщает NewsRoom, тело умершей нашли в субботу, 8 декабря, на железнодорожных колеях неподалеку от вагоностроительного завода, расположенного на улице Большой Панасовской, 83.

В ходе предварительного осмотра эксперты установили, что женщина 50-60 лет была без одежды и частично без нижнего белья также на ее, теле присутствовали следы обморожения. Труп без признаков насильственной смерти правоохранители направили в морг, в данный момент устанавливается причина смерти, а также личность умершей.