10.12.2018 18:31

Спасенный фермер: рассказ бизнесмена о своем знакомом, который решил его убить

Бизнесмен Олег Гирман и человек, который планировал убить, были знакомы около полутора лет.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Depo, об этом Гирман рассказал перед заседанием Харьковского апелляционного суда, который должен рассмотреть жалобу подозреваемого на арест.

"Я не знал ничего. Я был шокирован всем. Я думал, что это не со мной происходит. Подъезжает черная машина, вылетают люди в масках, потом показывают и говорят:" Вам надо пройти с нами туда-то, вопросы будут потом ". или мне сопротивляться, или мне не сопротивляться. Я до последнего не знал, чем оно все закончится. Это потом уже я догадывался, когда лежал связанный и мне рассказывали:" Не переживайте, успокойтесь, все самое страшное позади ", - сказал Гирман.

Он отметил, что заказчика убийства знает около полутора лет. "Когда я увидел, когда этот человек чуть не убил меня, мою семью ради наживы, я его увидел, я его знаю, я продавал ему сою. Никаких вопросов не возникало. Хотел в дружбу ко мне вклиниться, быть другом семьи, - рассказал Гирман. - Познакомился где-то полтора года назад. продавал сою, он покупал у меня сою, я продавал. Деньги должны были перечислить, но до сих пор за сою он не рассчитался. Там сумма около 3 млн грн. но в последний раз приехал прямо в Слобожанское, в присутствии свидетелей, сказал, что будет рассчитываться. Все мирно, дружно. У него пошли продажи сои".

Бизнесмен добавил, что его привезли в дом в Харькове, где он в течение четырех дней был под охраной. "Он пришел, зашел, я его увидел, он протянул руку людям. Я так понял, они там общались давно. И тут его схватили", - сказал Гирман.

Он добавил, что семья не знала о спецоперации, а когда жена написала заявление в полицию, стражи порядка сразу начали поиски.