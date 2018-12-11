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11.12.2018  08:40   

Вечером денег не хватало, торопился в ломбард – и снес его

В Харькове джип влетел в киоск


//sq.com.ua

Элитный паркетный внедорожник Mitsubishi протаранил киоск – сообщает SQ .

По словам очевидцев, авария произошла вечером 10 декабря на улице Валентиновской.

Официальная информация уточняется.

Источник:   SQ
 Тэги:  джип, харьков, mitsubishi, ломбард, киоск, авария
 
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