11.12.2018 08:58

Резонансное задержание экс-полицейских – вымогателей на контроле Государственного бюро расследований

Прокуратура утвердила подозрение вероятному похитителю для выкупа двух марокканцев



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Харьковская местная прокуратура № 1 утвердила подозрение 38-летнему харьковчанину в вымогательстве и похищении людей (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, о возможном похищении двух граждан Марокко правоохранителям сообщила жена одного из пострадавших.

Женщина рассказала, что вечером 6 декабря иностранцев прямо посреди улицы на Павловом поле посадили в автомобиль какие-то мужчины и увезли в неизвестном направлении. После этого связь с мужем она потеряла.

Пострадавших нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую сумел включить на мобильном один из похищенных.

По данным следствия, марокканцев удерживали в гаражном кооперативе ради денег. Похитители представились иностранцам правоохранителями и угрожали лишением свободы, если те не передадут им 5 тыс. Долл.

Как рассказал пострадавший, мужчины, назвали себя полицейскими, имитировали его задержания и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли его с другом в гараж.

Один из подозреваемых задержали непосредственно на месте происшествия. При себе у мужчины обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году. По объяснениям задержанного, документ остался после увольнения из органов.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления других лиц, причастных к совершению преступления.

Поскольку у органов следствия есть обоснованные основания полагать, что к похищению иностранцев могут быть причастны действующие сотрудники полиции, в настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в Государственный бюро расследований.