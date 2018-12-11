Под многоэтажкой сгорела гордость советского автопрома (ФОТО)

Немышлянская район: спасатели потушили пожар в заброшенном легковом авто.
10 декабря, в 15:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре во дворе жилой пятиэтажки по адресу: г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 19/1.
Там горел автомобиль «Москвич 412». Он выглядел брошенным, без окон, аккумулятора и на спущенных колесах.
Когда к месту происшествия прибыло отделение Службы спасения, наблюдалось горение в салоне автомобиля на площади около 3 кв.м.
Спасатели потушили огонь с помощью воздушно-механической пены в 15:54. Причина возникновения пожара устанавливается.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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