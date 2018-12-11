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11.12.2018  10:42   

Под многоэтажкой сгорела гордость советского автопрома (ФОТО)

Немышлянская район: спасатели потушили пожар в заброшенном легковом авто.


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10 декабря, в 15:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре во дворе жилой пятиэтажки по адресу: г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 19/1.

Там горел автомобиль «Москвич 412». Он выглядел брошенным,  без окон, аккумулятора и на спущенных колесах.

Когда к месту происшествия прибыло отделение Службы спасения, наблюдалось горение в салоне автомобиля на площади около 3 кв.м.

Спасатели потушили огонь с помощью воздушно-механической пены в 15:54. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  москвич, харьков, авто, пожар, спасатели, брошенный
 
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