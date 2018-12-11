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11.12.2018  12:19   

Разбойник ограбил женщину, отобрав мобильный

Приговором Орджоникидзевского райсуда 32-летнего мужчину признали виновным в разбое.


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Как сообщает Прокуратура, был осужден грабитель женщины, отобравший у нее весной мобильник.
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, злоумышленнику присудили 4,5 года лишения свободы.
 
Происшествие случилось в мае этого года в лесополосе неподалеку от Московского проспектаю
 
Осужденный напал на 62-летнюю женщину, которая поздно вечером возвращалась домой от дочери. 
 
Поскольку уличного освещения не было, потерпевшая подсвечивалась дорогу фонариком телефона.
 
Чтобы забрать мобильный, разбойник ударил женщину по лицу.  Удар оказался настолько сильным, что нападающий сломал жертве челюсть в нескольких местах.  После этого он выхватил из ее рук телефон и скрылся.
 
 Сейчас приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, московский проспект, харьков
 
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