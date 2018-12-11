11.12.2018 14:49

Мальчик, поднявший на ноги полицию, просто обиделся на родителей (ФОТО)

12-летнего паренка, не в первый раз убегающего из дома, удалось отыскать копам.



Мальчик, поднявший на ноги полицию, просто обиделся на родителей (ФОТО)



Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 декабря около 16:30 в Дергачевский отдел полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Русская Лозовая.

Она рассказала о том, что ее 12-летний сын ушел утром в школу и не вернулся.

Она отметила, что он ранее не оставлял дом.

На поиски ребенка был задействован личный состав Дергачевского отдела полиции.

Участковый офицер и инспектор ювенальной превенции через несколько часов нашли малолетнего беглеца.

Мальчик находился в одном из торговых центров Харькова.

Как выяснилось, он не хотел возвращаться домой из-за обиды на родителей.