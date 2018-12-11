Мальчик, поднявший на ноги полицию, просто обиделся на родителей (ФОТО)

12-летнего паренка, не в первый раз убегающего из дома, удалось отыскать копам.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается сильный дождь. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
влажн.:
давл.:
ветер: