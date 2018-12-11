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11.12.2018  14:49   

Мальчик, поднявший на ноги полицию, просто обиделся на родителей (ФОТО)

12-летнего паренка, не в первый раз убегающего из дома, удалось отыскать копам.


Мальчик, поднявший на ноги полицию, просто обиделся на родителей (ФОТО)
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 декабря около 16:30 в Дергачевский отдел полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Русская Лозовая.
 
Она рассказала о том, что ее 12-летний сын ушел утром в школу и не вернулся.
 
Она отметила, что он ранее  не оставлял дом.
 
На поиски ребенка был задействован личный состав Дергачевского отдела полиции.
 
Участковый офицер и инспектор ювенальной превенции через несколько часов нашли малолетнего беглеца.
 
Мальчик находился в одном из торговых центров Харькова.
 
Как выяснилось, он не хотел возвращаться домой из-за обиды на родителей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  сбежал мальчик, харьков
 
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