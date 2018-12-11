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11.12.2018  15:19   

Малыщка обварилась кипятком: все ли тут чисто выясняют копы

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений семимесячным ребенком.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 декабря в 18.36 в Купянскую городскую больницу с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги из дома была доставлена малолетняя девочка.
 
Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции.
 
Со слов 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком.
 
Информация внесена в Журнал единого учета.
 
Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
 
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  обварилась кипятком, семь месяцев, харьков
 
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