11.12.2018 15:19

Малыщка обварилась кипятком: все ли тут чисто выясняют копы

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений семимесячным ребенком.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 декабря в 18.36 в Купянскую городскую больницу с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги из дома была доставлена малолетняя девочка.

Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции.

Со слов 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком.

Информация внесена в Журнал единого учета.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.